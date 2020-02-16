Впервые за всю историю проекта «Один за всіх» за помощью обратились работники социальной службы по делам детей. Решение суда о возвращении 11-летней Софии с Львовщины к родному отцу звучит для девочки как приговор. Против Степана были бессильны даже правоохранительные органы. Он впервые появился на телевидении, чтобы рассказать свою правду. Однако какую ложь разоблачит результат полиграфа? Удалось ли команде «Один за всех»-15 спасти Софию от отца-тирана? Подробнее – в материале.

Решение суда о возвращении 11-летней Софии с Львовщины к родному отцу возмутило весь Червоноград, ведь год назад девочку изъяли у Степана за систематические побои, пытки и издевательства над собственным ребенком. По возвращению Софии отец сделал дочь своей рабыней. Мужчина везде ее сопровождает, не дает ни с кем общаться и на целый день закрывает одну в квартире. Работницы органов опеки рассказали, что вместе с полицией уже 10 раз пытались штурмом попасть в помещение мужчины, но он силой оттесняет их и прячет девочку. Прощальное письмо, которое девочка написала директору интерната растрогало абсолютно всех в студии.

Рассказать свою правду пришел отец Софии Степан. Мужчина обвиняет воспитателя интерната в том, что без его ведома девочка изменила веру с православной и стала евангелисткой. Более того, Степан убежден, что Софийке наобещали лучшую жизнь в другой семье за ​​рубежом, а трогательное письмо она написала под давлением психолога интерната. Но и на этом обвинения не закончились. Степан рассказал, что его бывшая жена и мать Софии продавала свое тело под наблюдением Снежаны, которая по его словам, крестной мамой девочки никогда и не была.

Единственной, кто постоянно пытается держать связь с Софией – ее крестная Снежана, которая пришла в студию с детскими фотоальбомами девочки. Она ежедневно тайком переписывается с ребенком, чтобы узнать, есть ли Софийка среди живых. Подробности переписки, что поведала женщина, поразили всех. Выяснилось, что Степан не одевает и не кормит девочку.

Чтобы выяснить правду и помочь Софийке, Степан согласился пройти проверку полиграфом. Его результаты ошеломили студию, ведь мужчина говорил неправду. Его причастность к многочисленным травмам на теле девочки была доказана.

Чем закончилась эта история? Смотрите онлайн 1 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте!

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