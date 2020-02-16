Вперше за всю історію проєкту «Один за всіх» по допомогу звернулися працівники соціальної служби у справах дітей. Рішення суду щодо повернення 11-тирічної Софійки з Львівщини до рідного батька звучить для дівчинки наче вирок. Проти Степана були безсилі навіть правоохоронні органи. Він вперше з’явився на телебаченні, щоб розповісти свою правду. Проте яку брехню викриє результат поліграфу? Чи вдалося команді «Один за всіх»-15 врятувати Софійку від батька-тирана? Докладніше – у матеріалі.

Рішення суду щодо повернення 11-тирічної Софійки з Львівщини до рідного батька обурив увесь Червоноград, адже рік тому дівчинку вилучили від Степана за систематичні побої, катування та знущання над власною дитиною. Після повернення Софійки її батько зробив маленьку своєю невільницею. Чоловік скрізь її супроводжує, не дає ні з ким спілкуватися та на цілий день зачиняє саму у квартирі. Працівниці органів опіки розповіли, що разом із поліцією вже 10 разів намагалися штурмом потрапити до помешкання чоловіка, але він силою відтісняє їх та переховує дівча. Прощальний лист, який дівчинка написала директору інтернату розчулив абсолютно всіх у студії.

Розповісти свою правду прийшов батько Софійки Степан. Чоловік звинувачує вихователя інтернат у тому, що без його відома дівчинка змінила віру з православної і стала євангелісткою. Більш того, Степан переконаний, що Софійкі наобіцяли краще життя в іншій сім’ї за кордоном, а зворушливий лист вона написала під тиском психолога інтернату. Але і на цьому звинувачення не закінчилися. Степан розповів, що його колишня дружина і мати Софійки продавала своє тіло під наглядом Сніжани, яка за його словами хрещеною мамою дівчинки ніколи і не була.

Єдиною, хто постійно намагається тримати зв’язок із Софійкою – її хрещена Сніжана, яка прийшла у студію з дитячими фотоальбомами дівчинки. Вона щодня потайки переписується з дитиною, аби дізнатися чи Софійка є серед живих. Подробиці листування, які розповіла жінка, вразили всіх. З’ясувалося, що Степан не одягає та не годує дівчинку.

Аби з’ясувати правду та допомогти Софійці, Степан погодився пройти перевірку поліграфом. Його результати приголомшили студію, адже чоловік говорив неправду. Його причетність до багаточисельних травм на тілі дівчинки було доведено.

Чим закінчилася ця історія? Дивіться онлайн 1 випуск «Один за всіх»-15 вже на сайті!

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