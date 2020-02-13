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MELOVIN и KHAYAT получили национальную музыкальную премию «Українська пісня року»
12 февраля 2020 года состоялась национальная музыкальная премия «Українська пісня року». На церемонии присутствовали звезды украинской эстрады. Финалист Евровидения-2018 MELOVIN и полуфиналист Национального отбора на Евровидения-2020 KHAYAT получили награды за лучшую песню. Детали в материале.
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12 февраля 2020 года в национальном дворце «Україна» состоялась национальная музыкальная премия «Українська пісня року». Михаил Поплавский и Олег Винник возобновили проект, который был поставлен на паузу в 2014 году.
Свои награды за лучшую песню получили украинские исполнители MELOVIN и KHAYAT. Об этом они рассказали на своих страницах в Instagram.
MELOVIN получил награду за трек «Вітрила», а KHAYAT — за песню «OSOKA». Исполнители поблагодарили за высокую оценку их творчества и пообещали создавать еще больше качественной музыки.