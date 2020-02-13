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MELOVIN і KHAYAT отримали національну музичну премію «Українська пісня року»

13.02.2020

12 лютого 2020 року відбулася національна музична премія «Українська пісня року». На церемонії були присутні зірки української естради.  Фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN та півфіналіст Національного відбору на Євробачення-2020 KHAYAT отримали нагороди за найкращу пісню. Деталі в матеріалі.

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12 лютого 2020 року в національному палаці «Україна» відбулася національна музична премія «Українська пісня року». Михайло Поплавський та Олег Винник відновили проєкт, який був поставлений на паузу в 2014 році.

Свої нагороди за найкращу пісню отримали українські виконавці MELOVIN і KHAYAT. Про це вони розповіли на своїх сторінках в Instagram.

MELOVIN отримав нагороду за трек «Вітрила», а KHAYAT — за пісню «OSOKA». Виконавці подякували за високу оцінку їхньої творчості та пообіцяли створювати ще більше якісної музики.

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