Евровидение-2020: песни второго полуфинала Нацотбора

Уже в эту субботу, 15 февраля, в 19:00 состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Нас ждет много музыкальных открытий и ярких, незабываемых выступлений. Возможно, кто-то из восьми участников второго полуфинала Нацотбора представит нашу страну на песенном конкурсе. Но так ли это – покажет время. А пока предлагаем ознакомиться с композициями участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020.

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