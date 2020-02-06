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«Один за всіх»-15: объявлена дата старта нового сезона проекта

06.02.2020

Стало известно, когда ждать выхода нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх» на телеканале СТБ. Программа будет выходить в привычные день недели и время. Ведущим 15 сезона по-прежнему будет опытный юрист и народный адвокат Михаил Присяжнюк. Когда же нам ждать первый выпуск 15 сезона  «Один за всіх» узнаете в материале.

Ведущий Михаил Присяжнюк уже четвертый сезон подряд вместе с фантастической командой «Один за всіх» продолжают борьбу за справедливость. Первый выпуск 15 сезона остросоциального проекта мы увидим уже 16 февраля на телеканале СТБ! 

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В новом посте в Instagram Михаил Присяжнюк рассказал о старте съемок 15 сезона и заинтриговал подписчиков деталями первого выпуска:

Друзья мои! Спасибо за Ваши волнения, за Ваш интерес ко мне и нашему проекту! Все хорошо!! Не переживайте, сезон стартовал! Вчера записали первую историю. Было много крика, слез и взаимных обвинений! Казалось, что выхода из этой ситуации нет… Но решение найдено и добро победило!

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Не пропустите уже этой весной старт 15 сезона проекта «Один за всіх».

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