Стало известно, когда ждать выхода нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх» на телеканале СТБ. Программа будет выходить в привычные день недели и время. Ведущим 15 сезона по-прежнему будет опытный юрист и народный адвокат Михаил Присяжнюк. Когда же нам ждать первый выпуск 15 сезона «Один за всіх» — узнаете в материале.

Ведущий Михаил Присяжнюк уже четвертый сезон подряд вместе с фантастической командой «Один за всіх» продолжают борьбу за справедливость. Первый выпуск 15 сезона остросоциального проекта мы увидим уже 16 февраля на телеканале СТБ!

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В новом посте в Instagram Михаил Присяжнюк рассказал о старте съемок 15 сезона и заинтриговал подписчиков деталями первого выпуска:

Друзья мои! Спасибо за Ваши волнения, за Ваш интерес ко мне и нашему проекту! Все хорошо!! Не переживайте, сезон стартовал! Вчера записали первую историю. Было много крика, слез и взаимных обвинений! Казалось, что выхода из этой ситуации нет… Но решение найдено и добро победило!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не пропустите уже этой весной старт 15 сезона проекта «Один за всіх».

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