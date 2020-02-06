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«Один за всіх»-15: оголошено дату старту нового сезону проєкту

06.02.2020

Уже відомо, коли чекати вихід нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх» на телеканалі СТБ. Програма виходитиме у звичні день тижня і час. Ведучим 15 сезону, як і раніше, буде досвідчений юрист і народний адвокат Михайло Присяжнюк. Коли ж нам чекати перший випуск 15 сезону «Один за всіх» – дізнаєтеся в матеріалі.

Ведучий Михайло Присяжнюк вже четвертий сезон поспіль разом із фантастичною командою «Один за всіх» продовжують боротьбу за справедливість. Перший випуск 15 сезону гостросоціального проєкту ми побачимо вже 16 лютого на телеканалі СТБ!

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У новому пості в Instagram Михайло Присяжнюк розповів про старт зйомок 15 сезону і заінтригував підписників деталями першого випуску:

Друзі мої! Дякую за Ваші хвилювання, за Ваш інтерес до мене і нашого проєкту! Все добре!! Не переживайте, сезон стартував! Вчора записали першу історію. Було багато крику, сліз і взаємних звинувачень! Здавалося, що виходу з цієї ситуації немає… Але рішення знайдено і добро перемогло!

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Не пропустіть вже цієї весни старт 15 сезону проєкту «Один за всіх».

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