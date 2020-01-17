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Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати в спальне

17.01.2020

Издревле считалось, что зеркало обладает магической силой. Именно поэтому его часто использовали во время гаданий и разных ритуалов. Считается, что зеркало категорически нельзя ставить в спальне, особенно напротив кровати. Почему? Все подробности узнайте в материале. 

приметы

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати?

  1. Зеркальная поверхность – это изобретение злого духа. С его помощью потусторонние силы могут завладеть душой спящего напротив человека.
  2. Во время сна душа человека может выходить из тела. И если зеркало будет установлено напротив, она может быть затянута в него и остаться навеки в зазеркалье.
  3. Зеркало, установленное напротив кровати, может забирать энергию у спящего человека. Это впоследствии приведет к хронической усталости, недосыпанию, болезням и депрессии. 
  4. Категорически запрещено ставить кровать напротив зеркала, особенно если в нем отражаются углы супружеского ложа. Это повлечет за собой серьезные проблемы в семейной жизни. 
  5. Если в зеркале одновременно отражается кровать и дверь в спальню, это принесет неудачи не только в личной жизни, но и в работе.
  6. Зеркало, установленное напротив кровати, может впитывать негативную энергию и делиться ею. Так что, если раньше супруги много ссорились, в будущем это станет причиной плохого настроения и самочувствия.
  7. Нельзя ставить напротив кровати старинные зеркала, поскольку они могут содержать негатив от предыдущих владельцев.
  8. Категорически запрещено ставить зеркало напротив кровати, если в комнате спит одинокий человек. Считается, что спящий человек, который отражается в зеркале, никогда не сможет найти себе вторую половинку. Это как бы удваивает одиночество. Супружеской паре также стоит отказаться от зеркала напротив кровати. Это приведет к ссорам, изменам. Считается, что в отношениях супругов будет не два человека, а четыре. 
  9. Кроме этого, зеркало также нельзя устанавливать у изголовья супружеского ложа, а также — на потолке над кроватью. Это негативно отразится и на здоровье, и на отношениях в паре. 

приметы

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Еще несколько примет, связанных с зеркалом:

  1. Нельзя оставлять на стене зеркало с треснувшим отражающим слоем. Его нужно обязательно положить в полотняный мешок и выбросить.
  2. Нельзя дарить и принимать в дар зеркало. Оно может переносить негативную энергетику и привести к разлуке с любимым человеком.
  3. Нельзя вешать зеркало напротив входной двери. Это отпугнет удачу. 
  4. Нельзя смотреть в зеркало после полуночи: можно увидеть потусторонний мир и злых духов. Кроме того, возможно, откроется портал в зазеркалье, и вы никогда не сможете вернуться.

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Video: Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати в спальне

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати в спальне. Основные приметы о том, почему нельзя ставить зеркало напротив кровати и советы, как нейтрализовать действие зеркала в спальне

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