Издревле считалось, что зеркало обладает магической силой. Именно поэтому его часто использовали во время гаданий и разных ритуалов. Считается, что зеркало категорически нельзя ставить в спальне, особенно напротив кровати. Почему? Все подробности узнайте в материале.

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати?

Зеркальная поверхность – это изобретение злого духа. С его помощью потусторонние силы могут завладеть душой спящего напротив человека. Во время сна душа человека может выходить из тела. И если зеркало будет установлено напротив, она может быть затянута в него и остаться навеки в зазеркалье. Зеркало, установленное напротив кровати, может забирать энергию у спящего человека. Это впоследствии приведет к хронической усталости, недосыпанию, болезням и депрессии. Категорически запрещено ставить кровать напротив зеркала, особенно если в нем отражаются углы супружеского ложа. Это повлечет за собой серьезные проблемы в семейной жизни. Если в зеркале одновременно отражается кровать и дверь в спальню, это принесет неудачи не только в личной жизни, но и в работе. Зеркало, установленное напротив кровати, может впитывать негативную энергию и делиться ею. Так что, если раньше супруги много ссорились, в будущем это станет причиной плохого настроения и самочувствия. Нельзя ставить напротив кровати старинные зеркала, поскольку они могут содержать негатив от предыдущих владельцев. Категорически запрещено ставить зеркало напротив кровати, если в комнате спит одинокий человек. Считается, что спящий человек, который отражается в зеркале, никогда не сможет найти себе вторую половинку. Это как бы удваивает одиночество. Супружеской паре также стоит отказаться от зеркала напротив кровати. Это приведет к ссорам, изменам. Считается, что в отношениях супругов будет не два человека, а четыре. Кроме этого, зеркало также нельзя устанавливать у изголовья супружеского ложа, а также — на потолке над кроватью. Это негативно отразится и на здоровье, и на отношениях в паре.

Больше по теме: Как снять сглаз с ребенка

Еще несколько примет, связанных с зеркалом:

Нельзя оставлять на стене зеркало с треснувшим отражающим слоем. Его нужно обязательно положить в полотняный мешок и выбросить. Нельзя дарить и принимать в дар зеркало. Оно может переносить негативную энергетику и привести к разлуке с любимым человеком. Нельзя вешать зеркало напротив входной двери. Это отпугнет удачу. Нельзя смотреть в зеркало после полуночи: можно увидеть потусторонний мир и злых духов. Кроме того, возможно, откроется портал в зазеркалье, и вы никогда не сможете вернуться.

Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из нового проекта «Слепая», основанного на реальных событиях. Премьера состоится 24 февраля на телеканале СТБ! Не пропустите!

Video: Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати в спальне Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати в спальне. Основные приметы о том, почему нельзя ставить зеркало напротив кровати и советы, как нейтрализовать действие зеркала в спальне

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ