Лиза Глинская пришла на проект как простой аматор. Страсть к кулинарному искусству привела ее к победе на «МастерШеф»-2, а потом и к судейству «МастерШеф. Профессионалы». Совсем скоро мы увидим, как очаровательная Лиза Глинская будет оценивать способности аматоров на «МастерШеф»-9. О трудностях судейства, участниках и самом ужасном конкурсе за весь сезон — читайте в эксклюзивном интервью с судьей «МастерШеф»-9 Лизой Глинской.

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Лиза, это второй сезон, в котором вы судья. Какой день на съемках «МастерШеф»-9 оставил самые теплые воспоминания?

Новый год посреди июля — настоящая сказка! Середина лета, жарища, а ты заходишь в павильон, где тебя встречает новогодняя елка, увешанная игрушками. Все участники, съемочная группа и мы сразу начали фотографироваться на ее фоне. Это было по-настоящему круто. Так интересно, что простая елка может поднять настроение на целый день абсолютно каждому. Все взрослые, а радовались, как дети.

Какое испытание вам запомнилось больше всего? Почему его обязательно стоит посмотреть зрителям?

Самое яркое воспоминание о «МастерШеф»-9 — конкурс на Хэллоуин. Он был очень интересным даже для меня. Задачей аматоров было приготовить блюдо максимально страшное снаружи, но вкусное внутри. Один участник приготовил нечто нереально страшное и мерзкое на вид. Я могу смотреть на кровь, на разделку туши и это совершенно не вызовет во мне страх, но когда он принес свое блюдо, у меня подошел ком к горлу и начало дико тошнить. Это выглядело столь ужасно, что я даже не смогла попробовать.

Насколько сложно было оценивать аматоров после профессионалов?

Да, было очень сложно перескочить от профессионалов сразу к аматорам. С участниками нового сезона все иначе, и критерий оценивания должен быть совершенно другой. Мне все время хотелось видеть от аматоров чего-то большего, была более требовательна. Но со временем я привыкла, и когда видела простую шарлотку, то с Эктором обсуждали, что раз бисквит пышненький, с яблочками все хорошо и визуально все красиво, то и слава Богу (смеется. — Прим. ред.)!

Расскажите об участниках «МастерШеф»-9. Ждать ли зрителям нового накала страстей?

Вообще, сезон хороший, очень душевный и дружелюбный. Нет негатива между участниками и каких-либо видимых глобальных конфликтов. В этом сезоне аматоры знали много, но из-за отсутствия опыта не всегда могли воплотить свои идеи в жизнь. Но ребята много интересуются, готовят, растут, и я рада, что они прогрессируют.

Вы ведь тоже были аматором и понимаете участников, как никто из судей. Как вы их поддерживали?

Аматоров я действительно понимаю лучше, чем профессионалов, потому что я была на их месте и знаю, каково им. Помню эту усталость, испытания под палящим солнцем, которые выбивают из колеи. Но я всегда их просила собраться и каждый раз повторяла фразу: «Ребята, я, девочка 45-ти килограммов, отстояла тут полгода. Бывало, что ты уже находишься в полуобморочном состоянии, но всегда открывалось второе дыхание и я знаю, что и у вас оно есть! Не надо себя жалеть! Вот закончится проект — тогда пойдете и пожалеете себя».

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