Эктор Хименес-Браво рассказал о новом сезоне «МастерШеф»-9

Уже совсем скоро мы сможем увидеть 9 сезон любимого кулинарного шоу «МастерШеф». Какими будут участники? Какой складывается образ победителя «МастерШеф»-9? Как самый опытный судья справляется с эмоциональным выгоранием? Об этом и не только узнаете в нашем эксклюзивном интервью с бессменным судьей «МастерШеф»-9 Эктором Хименес-Браво.

Эктор, вы бессменный судья с первого сезона проекта «МастерШеф». Как вы справляетесь с эмоциональным выгоранием на работе?

Я уже не могу (смеется. — Прим. ред.)! Шучу! Как каждый свой рабочий проект, я воспринимаю «МастерШеф» очень серьезно. И ежедневно, как любой человек, я чувствую себя очень уставшим. Но пытаюсь отдать 100% себя, свои знания и все, что я могу, каждому из участников.

Как вы восстанавливаете свои силы после съемок и загруженного графика?

Сравнительно недавно я для себя открыл спортзал. Он помогает мне наполниться энергией на весь день. Я тренируюсь четыре раза в неделю. И я заметил, что после тренировок, даже тяжелых, чувствую гораздо больше энергии, чем в дни отдыха. Поэтому, теряя энергию, я возобновляю свой запас сил именно в спортзале. Это помогает мне справиться со всеми планами на день.

Если сравнивать участников от первого сезона до девятого, стали ли они более сильными?

Конечно же, уровень участников вырос. Они посмотрели все предыдущие сезоны и уже знают, что в 9-м у нас будут совсем другие ожидания. Например, в первом сезоне приносили очень много банальных и простых блюд, которых сейчас мы вообще не видим.

Опишите «МастерШеф»-9 тремя словами.

Для меня «МастерШеф»-9 тремя словами — это дружба, взаимопонимание и преданность своей мечте. Все участники очень достойные! К тому же в этом сезоне нет громких конфликтов, нет столько ненормативной лексики, как в прошлые разы.

Есть ли у вас свои фавориты?

За девять лет у меня никогда не было ни любимчиков, ни фаворитов, потому что на «МастерШеф» может произойти все что угодно. Каждая программа очень разная и каждый конкурс тестирует участников в определенных аспектах. Кто-то, кто был очень сильным и претендовал на финал, в последнем конкурсе может не справиться и ему просто придется уйти. От сезона к сезону я мог смотреть на участников и не быть до конца уверенным в их победе. Я мог не видеть их как победителей, но они тем не менее побеждали. Поэтому очень важно на каждом испытании отдаваться полностью.

Каким должен быть победитель «МастерШеф»-9?

Это должен быть кто-то, кто серьезно относится к кулинарии. Также победитель «МастерШеф»-9 должен быть достаточно креативным, с большой харизмой, тот, кто не боится большого мира кулинарного искусства.

Как думаете, победителем какого сезона быть лучше: первого или последнего?

Многие считают, что лучше быть победителем первого сезона. Но я вижу больше преимуществ у победителей последних сезонов, они более сильные.

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