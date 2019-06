Победитель «Танцев со звездами» на телеканале СТБ Стас Шуринс презентовал трек «Перемагай», который стал украиноязычной версией композиции «You Can Be». Читайте подробнее.

Финалист шоу The Voice Of Germany Стас Шуринс не так давно сообщил о своем решении вернуться на украинскую сцену. После нескольких лет творческой паузы артист заявил о себе мотивационным треком «You Can Be», посвященным паралимпийцам, и даже выпустил клип на него.

Спустя месяц свершилось то, чего поклонники так долго ждали от латыша по национальности, долгое время живущего в Германии – Стас Шуринс наконец выпустил первую украиноязычную песню. Вернее, она стала украинской версией недавно вышедшего трека You Can Be. Автором слов композиции под названием «Перемагай» стала солистка группы VLASNA Татьяна Власова.

«Выпуск песни на украинском языке – совершенно логичное решение, – говорит Стас Шуринс. – Я очень давно об этом думал, но моих знаний, к сожалению, пока недостаточно, чтобы написать достойный текст. Обращаясь в Паралимпийский комитет Украины с предложением о сотрудничестве, я озвучил свое желание выпустить «You Can Be» на двух языках, и, получив одобрение, понял, что момент настал. Затем я познакомился с Татьяной Власовой, солисткой группы VLASNA, и она любезно согласилась написать украинский текст для «You Can Be». У нее получилось озвучить мои мысли достаточно точно. Теперь я готов поделиться с миром результатом общей работы скромных энтузиастов. Песня «Перемагай» – мой первый сольный трек на украинском языке, моя гордость. Надеюсь, что очень скоро настанет тот день, когда я и сам смогу похвастаться авторством подобного текста».

Текст песни:

Перемагай

Заховавши погляд,

ти летиш униз.

Я завжди буду поряд –

тільки придивись.

Навіть в океані

втоми, самоти,

посеред туманів –

я завжди там, де ти.

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, коли сонце спить!

Відпусти, запали, повертай –

Будь сильним і перемагай!

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, поки сонце спить!

І співай la-da-dy, la-dy-day,

Будь собою і перемагай!

Для висот і звершень

Час кудись летить.

Хочеш бути першим –

полети і ти.

Хай усе минає –

Дні тебе ведуть.

Головне ти знай – я

завжди буду тут!

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, коли сонце спить!

Відпусти, запали, повертай –

Будь сильним і перемагай!

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, поки сонце спить!

І співай la-da-dy, la-dy-day,

Будь собою і перемагай!

