Победитель «Танцев со звездами» на телеканале СТБ Стас Шуринс презентовал клип «You Can Be», снятый в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом Украины. В видео присутствуют кадры из Паралимпиады, а также интервью звезд паралимпийского спорта. Читайте подробнее.

Смотрите видеоклип Стаса Шуринса на песню «You Can Be» прямо сейчас!

«У каждого человека в жизни наступают, скажем, непростые времена, когда начинают опускаться руки, – говорит Стас Шуринс. – В какой-то момент со мной начало происходить то же самое. Я давно убедился, что в моей жизни не бывает совпадений, поэтому, когда я наткнулся в интернете на документалистику Паралимпийских игр, то осознал, что просто обязан выразить свою благодарность, уважение и восхищение этим людям. Так возникла идея о сотрудничестве с паралимпийским комитетом Украины, а песня You Can Be стала отправной точкой. К счастью, на наше предложение о сотрудничестве откликнулись быстро и с большим энтузиазмом. Валерий Михайлович Сушкевич, глава Национального комитета паралимпийцев Украины, с радостью согласился поддержать мою идею. Был создан клип, больше похожий на документальный короткометражный фильм о том, как люди с инвалидностью достигают невероятных высот в спорте, фильм о силе духа, о мотивации, стойкости… О том, что не оставит равнодушным никого, а также заставит задуматься, как мало внимания уделяется настоящим героям нашего времени».