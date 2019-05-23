Стас Шуринс возвращается на украинскую сцену с треком, посвященным паралимпийцам

Победитель «Танцев со звездами» на телеканале СТБ Стас Шуринс, в сотрудничестве с Национальным паралимпийским комитетом Украины, презентует мотивационный клип на трек «You Can Be». Подробнее в материале.

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Стас Шуринс, победитель «Танцев со звездами» на телеканале СТБ и «Фабрики звезд-3» на Новом канале, после творческой паузы возвращается на украинскую сцену. Сделать он это решил с мотивационным треком, который посвятил всем паралимпийцам, а также людям, которые ежедневно сталкиваются с жизненными сложностями и учатся с ними бороться.

«Эта песня для меня особенная, – признается артист. – Она жизнеутверждающая, она о том, что необходимо бороться за свои мечты, идеи, за жизнь в целом. Я надеюсь, что песня понравится слушателю, по которому я очень соскучился».

По словам артиста, еще до начала своей карьеры он мечтал заниматься благотворительностью и общественной деятельностью, с помощью своего творчества привлекая внимание людей к актуальным проблемам современности.

Видео на трек «You Can Be» было создано в сотрудничестве с Национальным паралимпийским комитетом Украины и Международным паралимпийским комитетом. В клипе, помимо кадров с Паралимпиады, также присутствует интервью звезд украинского паралимпийского спорта.

«Я посвятил эту песню паралимпийцам именно потому, что это один из самых ярких примеров борьбы за жизнь, пример борьбы за право, борьбы с обстоятельствами, борьбы с самим собой, – говорит исполнитель Стас Шуринс. – Я хотел выразить свое уважение и восхищение этими героями, благодарность за их силу воли и духа, которой очень часто не хватает всем нам. С помощью своей песни я хочу привлечь внимание общества к этим мужественным людям. Внимание, которого они более чем достойны».

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Трек «You Can Be» стал первым синглом к новому альбому, над которым артист работал на протяжении нескольких нет. Его премьера запланирована на осень этого года. Также совсем скоро Стас Шуринс презентует видеоклип на трек «You Can Be», снятый совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины и Международным паралимпийским комитетом.

Смотрите тизер видеоклипа Стаса Шуринса на песню «You Can Be» прямо сейчас!

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