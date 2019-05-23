Стас Шурінс повертається на українську сцену з треком, присвяченим паралімпійцям

Переможець «Танців із зірками» на телеканалі СТБ Стас Шурінс, у співпраці з Національним паралімпійським комітетом України, презентує мотиваційний кліп на трек «You Can Be». Детальніше в матеріалі.

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Стас Шурінс, переможець «Танців із зірками» на телеканалі СТБ і «Фабрики зірок-3» на Новому каналі, після творчої паузи повертається на українську сцену. Зробити він це вирішив з мотиваційним треком, який присвятив усім паралімпійцям, а також людям, які щодня стикаються з життєвими труднощами і вчаться з ними боротися.

«Ця пісня для мене особлива, — зізнається артист. — Вона життєстверджуюча, вона про те, що необхідно боротися за свої мрії, ідеї, за життя в цілому. Я сподіваюся, що пісня сподобається слухачеві, за яким я дуже скучив».

За словами артиста, ще до початку своєї кар’єри він мріяв займатися благодійністю і громадською діяльністю, за допомогою своєї творчості привертаючи увагу людей до актуальних проблем сучасності.

Відео на трек «You Can Be» було створено у співпраці з Національним паралімпійським комітетом України та Міжнародним паралімпійським комітетом. У кліпі, крім кадрів з Паралімпіади, також присутнє інтерв’ю зірок українського паралімпійського спорту.

«Я присвятив цю пісню паралімпійцям саме тому, що це один з найяскравіших прикладів боротьби за життя, приклад боротьби за право, боротьби з обставинами, боротьби з самим собою, — каже виконавець Стас Шурінс. — Я хотів висловити свою повагу і захоплення цими героями, подяку за їх силу волі і духу, якої дуже часто вистачає всім нам. За допомогою своєї пісні я хочу привернути увагу суспільства до цих мужніх людей. Увагу, якої вони більш ніж гідні».

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Трек «You Can Be» став першим синглом до нового альбому, над яким артист працював впродовж кількох немає. Його прем’єра запланована на осінь цього року. Також зовсім скоро Стас Шурінс презентує відеокліп на трек «You Can Be», знятий спільно з Національним комітетом спорту інвалідів України та Міжнародним паралімпійських комітетом.

Дивіться тизер відеокліпу Стаса Шурінса на пісню «You Can Be» просто зараз!

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