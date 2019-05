Переможець «Танців із зірками» на телеканалі СТБ Стас Шурінс презентував кліп «You Can Be», знятий у співпраці з Паралімпійських комітетом України. У відео присутні кадри з Паралімпіади, а також інтерв’ю зірок паралімпійського спорту. Читайте докладніше.

Більше на тему: Стас Шурінс повертається на українську сцену з треком, присвяченим паралімпійцям

Дивіться відеокліп Стаса Шурінса на пісню «You Can Be» просто зараз!

Сьогодні, 24 травня, в київському кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем’єра кліпу переможця «Фабрики зірок-3» і фіналіста The Voice Of Germany Стаса Шурінса. Відео на мотиваційний трек «You Can Be», випущений минулого тижня, було знято спільно з Паралімпійських комітетом України.

«У кожної людини в житті настають, скажімо, непрості часи, коли починають опускатися руки, – каже Стас Шурінс. – В якийсь момент зі мною почало відбуватися те ж саме. Я давно переконався, що в моєму житті не буває збігів, тому, коли я натрапив в інтернеті на документалістику Паралімпійських ігор, то усвідомив, що просто зобов’язаний висловити свою вдячність, повагу і захоплення цим людям. Так виникла ідея про співпрацю з Паралімпійським комітетом України, а пісня You Can Be стала відправною точкою. На щастя, на нашу пропозицію про співпрацю відгукнулися швидко і з великим ентузіазмом. Валерій Михайлович Сушкевич, голова Національного комітету паралімпійців України, з радістю погодився підтримати мою ідею. Був створений кліп, більше схожий на документальний короткометражний фільм про те, як люди з інвалідністю досягають неймовірних висот в спорті, фільм про силу духу, про мотивацію, стійкість… Про те, що не залишить байдужим нікого, а також змусить задуматися, як мало уваги приділяється справжнім героям нашого часу».

У кліпі показані кадри з Паралімпіади, а також фрагменти інтерв’ю зірок паралімпійського спорту. Кадри команді артиста були надані Паралімпійським комітетом України, а також Міжнародним паралімпійським комітетом.

«Пісня Стаса Шурінса «You Can Be» – це не просто присвята українським паралімпійцям, – зізнається голова Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. – Це пісня, яка вражає, мотивує і надихає. До речі, робота над цим треком вилилася, по суті, в спільний проект співпраці Стаса і Національного паралімпійського комітету України, в рамках якого створено відеокліп і планується багато спільних активностей, щоб привернути увагу суспільства через силу духу паралімпійців до людей з інвалідністю, до усвідомлення реалізації їхнього права на життя».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ