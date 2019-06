Переможець «Танців із зірками» на телеканалі СТБ Стас Шурінс презентував трек «Перемагай», який став україномовною версією композиції «You Can Be». Читайте докладніше.

Більше на тему: Стас Шурінс повертається на українську сцену з треком, присвяченим паралімпійцям

Дивіться відеокліп Стаса Шурінса на пісню «Перемагай» просто зараз!

Фіналіст шоу The Voice Of Germany Стас Шурінс нещодавно повідомив про своє рішення повернутися на українську сцену. Після кількох років творчої паузи артист заявив про себе мотиваційним треком «You Can Be», присвяченим паралімпійцям, і навіть випустив кліп на нього.

Більше на тему: Стас Шурінс презентував кліп You Can Be, знятий у співпраці з Паралімпійським комітетом України

Через місяць відбулося те, чого прихильники артиста так довго чекали від латвійця за національністю, який довгий час живе в Німеччині – Стас Шурінс нарешті випустив першу україномовну пісню. Вірніше, вона стала українською версією недавнього треку You Can Be. Автором слів композиції під назвою «Перемагай» стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова.

«Випуск пісні українською мовою – дуже логічне рішення, – каже Стас Шурінс. – Я дуже давно про це думав, але моїх знань, на жаль, поки що недостатньо, щоб написати гідний текст. Звертаючись в Паралімпійський комітет України з пропозицією про співпрацю, я озвучив своє бажання випустити «You Can Be» двома мовами, і, отримавши схвалення, зрозумів, що момент настав. Потім я познайомився з Тетяною Власовою, солісткою гурту VLASNA, і вона люб’язно погодилася написати український текст для «You Can Be». У неї вийшло озвучити мої думки досить точно. Тепер я готовий поділитися зі світом результатом спільної роботи скромних ентузіастів. Пісня «Перемагай» – мій перший сольний трек українською мовою, моя гордість. Сподіваюся, що дуже скоро настане той день, коли я і сам зможу похвалитися авторством подібного тексту».

Текст піcні:

Перемагай

Заховавши погляд,

ти летиш униз.

Я завжди буду поряд –

тільки придивись.

Навіть в океані

втоми, самоти,

посеред туманів –

я завжди там, де ти.

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, коли сонце спить!

Відпусти, запали, повертай –

Будь сильним і перемагай!

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, поки сонце спить!

І співай la-da-dy, la-dy-day,

Будь собою і перемагай!

Для висот і звершень

Час кудись летить.

Хочеш бути першим –

полети і ти.

Хай усе минає –

Дні тебе ведуть.

Головне ти знай – я

завжди буду тут!

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, коли сонце спить!

Відпусти, запали, повертай –

Будь сильним і перемагай!

Давай! Живи в цю мить!

Прокидайся, поки сонце спить!

І співай la-da-dy, la-dy-day,

Будь собою і перемагай!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ