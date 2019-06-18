Гороскоп на 19 июня 2019 года рассказывает о лучших сценариях этого дня и как в них действовать. Чтобы провести среду правильно, читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Для Овнов в этот день важно съездить в новое место. Может захотеться заняться самопознанием, посмотреть на ситуацию с другой стороны или даже сходить в храм. Если вы это совершите, то сможете понять, что в вашей жизни лишнее.

Телец

У Тельцов в финансовом плане не все стабильно. Вы не успеваете зарабатывать столько, сколько приходиться тратить. Но если вы в поиске работы, то вы сможете сегодня получить хорошее предложение и даже финансовую помощь или подарок от партнера.

Близнецы

Близнецы сегодня могут открыть в себе новый талант, новое направление, по которому вам захочется пойти. Готовы к кардинальным изменениям в вашей жизни?

Рак

Раки, вы слишком сильно переживаете из-за внешности в последнее время. Чтобы стало легче, необходимо соблюдать режим питания, а также привести кожу и зубы в порядок. Вы тогда не узнаете себя в зеркале!

Лев

Львы, вы сможете эффективно решить проблемы, которые раньше казались очень сложными. Хорошо будет, если вы сможете сейчас проработать страхи, которые вас тормозят.

Дева

Девы готовы разойтись с любимым в прошлом человеком. Тем более у вас в последнее время много финансовых потерь из-за этого партнера, вы ощущаете тупик и отсутствие развития в отношениях. Поэтому вам нужна свобода.

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Весы

Весы, ваш родственник или сосед доставит много неудобств в этот день. Из-за этого сложно будет избежать конфликта. Но вы постарайтесь, иначе это перерастет в битву не одного дня.

Скорпион

Скорпионы, в любви какое-то разочарование и непонимание со стороны партнера. Вы замечаете, что и ваши чувства пропадают. Но ожидайте приглашение на свидание, и вряд ли это будет ваш любимый человек.

Стрелец

Стрельцы, сейчас не самое удачное время для смены внешнего образа. Если собирались делать тату, то можете ошибиться с мастером, если красить волосы – тоже. Лучше с этим повременить. И не занимайтесь шопингом.

Козерог

Козероги, вам просто необходима чистка души и тела в этот день. Смена обстановки пойдёт вам на пользу. Проходите лечение у обычного врача или сходите на приём к психологу. А если эти варианты вам не подходят, то сходите в храм.

Водолей

Водолеи, у вас ожидаются сложные отношения с друзьями в этот день. Вы заметите, как будут пренебрегать вашей добротой и может даже в финансовом плане. Вы же всегда выручаете.

Рыбы

Рыбы, возможно, ради красоты будете терпеть боль. Решили выщипать брови или сделать татуировку? Вот только берегите свои ноги в этот день, вы можете их травмировать.

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