В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» даже самых сильных ясновидящих страны Хаяла Алекперова и Яну Пасынкова тронула трагическая исповедь молодой девушки. Шокирующее расследование откроет правду в мистической истории проклятия, которое покалечило не одну жизнь.

Виктория Мурашко почувствовала на себе нечистую силу. Молодая девушка обратилась к экстрасенсам, чтобы наконец разобраться в ужасной истории. Кто мог подумать, но Виктория стала жертвой страшного проклятия в соцсетях. Однажды она опубликовала фото и в свою сторону получила кучу проклятий. Неизвестная женщина желала ей жестокой смерти.

Незнакомка хотела лишь одного: чтобы Вика сгорела в аду. И вскоре Виктория таки оказалась на грани жизни и смерти. После страшных проклятий девушка попала в жуткое ДТП. Местным жителям до сих пор страшно вспоминать кровавую автокатастрофу. Хотя смерть и не забрала Викторию, но она и сейчас боится за собственную жизнь. Кто же эта неизвестная женщина, которая так хотела отправить Вику в ад?

Расследование загадочного дела приведет экстрасенсов к кровавому месту, где заживо сгорели двое маленьких детей. Они придут из мира мертвых, чтобы открыть страшную тайну.

Как мертвые дети связаны с Викторией? Спасут ли экстрасенсы молодую девушку от смертельного проклятия? И кем на самом деле окажется злобная незнакомка?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: какое смертельное проклятие убивает молодую девушку? В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» даже самых сильных ясновидящих страны Хаяла Алекперова и Яну Пасынкова тронула трагическая исповедь молодой девушки

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