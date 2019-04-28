У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» навіть найсильніших ясновидців країни Хаяла Алекперова та Яну Пасинкову зворушила трагічна сповідь молодої дівчини. Шокуюче розслідування відкриє правду в містичній історії прокляття, яке скалічило не одне життя.

Вікторія Мурашко відчула на собі нечисту силу потойбіччя. Молода дівчина звернулась до екстрасенсів, щоб нарешті розібратися у жахливій історії. Хто б міг подумати, але Вікторія стала жертвою страшного прокляття у соцмережах. Одного разу вона опублікувала фото й у свою сторону отримала купу прокльонів. Невідома жінка бажала їй тяжкої смерті.

Незнайомка бажала лиш одного: щоб Віка згоріла у пеклі. І невдовзі Вікторія таки опинилася на межі життя та смерті. Після страшних прокльонів дівчина потрапила у жахливу ДТП. Місцевим жителям досі страшно згадувати криваву автокатастрофу. Хоч смерть і не забрала Вікторію, але вона і зараз боїться за власне життя. Хто ж ця невідома жінка, яка так палко хотіла відправити Віку в пекло?

Розслідування загадкової справи приведе екстрасенсів до кривавого місця, де заживо згоріло двоє маленьких діточок. Вони прийдуть зі світу мертвих, аби відкрити страшну таємницю.

Як мертві діти пов’язані з Вікторією? Чи врятують екстрасенси молоду дівчину від смертельного прокляття? І ким насправді виявиться злісна незнайомка?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: яке смертельне прокляття вбиває молоду дівчину? У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» навіть найсильніших ясновидців країни Хаяла Алекперова та Яну Пасинкову зворушила трагічна сповідь молодої дівчини

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