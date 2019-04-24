«Дочки-матери» — новая трогательная история, которую давно ждали зрители. Главные герои сериала понимают, что любое решение бессильно перед судьбой. Конец их отношений станет только началом новой жизни. Замечательный юмор, теплая атмосфера и искренность актеров ждут вас уже 6 мая в 20:00 на телеканале СТБ.

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Игорь и Наталья прожили вместе 17 лет, но они настолько приелись друг другу, что осмелились развестись. И сразу после принятия важного решения экс-супругов ждет сюрприз — Наталья беременна. Они узнают, что скоро снова станут родителями… и дедушкой и бабушкой. Оказывается, их несовершеннолетняя дочь забеременела от хулигана.

Найдут ли герои выход из столь интересного положения? Как кардинальные изменения повлияют на их будущее?

Video: «Дочки-матери»: трогательная история для всей семьи Когда выйдет сериал Дочки-матери (2 + 2 = 6) на телеканале СТБ? О чем сериал Дочки-матери (2 + 2 = 6) читайте в анонсе

Смотрите сериал «Дочки-матери» с 6 мая в 20:00 на телеканале СТБ!

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