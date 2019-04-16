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Евровидение-2019: Нетта Барзилай выступит в первом полуфинале

16.04.2019

На официальном сайте Евровидения-2019 вышла информация о том, что победительница прошлогоднего международного конкурса Нетта Барзилай выступит в первом полуфинале 14 мая. Песня, с которой певица порадует публику, уже всем хорошо знакома – «Toy», правда, звезда ее немного усовершенствует. Подробнее – в материале.

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евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/nettabarzi

Напоминаем, недавно стало известно, что на песенном конкурсе в качестве приглашенной звезды выступит Верка Сердючка (Андрей Данилко) с песней «Toy», с которой в прошлом году победу одержала Нетта Барзилай. В свою очередь победительница Евровидения-2018 исполнит эту же песню в первом полуфинале, правда, в другой версии.

На этом сюрпризы от Нетты Барзилай не заканчиваются. Артистка выступит и в финале с новой композицией, премьера которой будет несколько позже. Кроме Нетты Барзилай  и Верки Сердючки, на Евровидении-2019 выступят Dana International, Кончита Вурст, Монс, Элени, Гали Атари.

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Известно, что специальным гостем Евровидения-2019 станет Галь Гадот, которую приглашали на роль ведущей международного конкурса в этом году.

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