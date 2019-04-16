Євробачення-2019: Нетта Барзілай виступить у першому півфіналі

На офіційному сайті Євробачення-2019 вийшла інформація про те, що переможниця торішнього міжнародного конкурсу Нетта Барзілай виступить у першому півфіналі 14 травня. Пісня, з якою співачка порадує публіку, вже всім добре знайома – «Toy», щоправда, зірка її трохи вдосконалить. Докладніше – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: нові ставки букмекерів на переможця

Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що на пісенному конкурсі як запрошена зірка виступить Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) з піснею «Toy», з якою торік перемогу здобула Нетта Барзілай. У свою чергу переможниця Євробачення-2018 виконає цю ж пісню в першому півфіналі, щоправда, в іншій версії.

На цьому сюрпризи від Нетти Барзілай не закінчуються. Артистка виступить також у фіналі з новою композицією, прем’єра якої буде дещо пізніше. Крім Нетти Барзілай та Вєрки Сердючки, на Євробаченні-2019 виступатимуть Dana International, Кончіта Вурст, Монс, Елені, Галі Атарі.

Більше на тему: Нетта Барзілай вийшла на подіум у відвертому вбранні

Відомо, що спеціальним гостем Євробачення-2019 стане Галь Гадот, яку запрошували на роль ведучої міжнародного конкурсу цього року.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ