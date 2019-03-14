Переможниця Євробачення 2018 року Нетта Барзілай знову здивувала своїх шанувальників. Зірка вийшла на подіум Тижня моди у відвертому вбранні. Побачити фото співачки можна саме зараз.

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Зірка Євробачення вийшла на подіум Тижня моди в Тель-Авіві у яскравому купальнику. Переможниця міжнародного конкурсу порадувала шанувальників фото в яскраво-жовтому купальнику на своїй сторінці в Instagram.

Свій вихід на подіум Нетта зробила по-справжньому епатажним, перетворивши його на шоу. Зірка вийшла на високих підборах у відвертому жовтому купальнику з двома худенькими моделями. Дівчина повідомляє, що вона хотіла поекспериментувати з образом банана. Щодо своєї фігури Нетта заявила, що це сценічна родзинка артистки і комплексів з цього приводу в неї немає.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Going bananas with @bananhot @noabeny @neta_alchimister Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 12 Мар 2019 в 8:52 PDT



Нагадуємо, що минулого місяця Нетта Барзілай презентувала кліп на пісню «Bassa Sababa», який було знято в Києві.

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