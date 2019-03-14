Победительница Евровидения в 2018 году Нетта Барзилай вновь удивила своих поклонников. Звезда вышла на подиум Недели моды в откровенном наряде. Увидеть фото певицы можно прямо сейчас.

Больше по теме: Евровидение-2019: букмекеры назвали нового лидера конкурса

Звезда Евровидения вышла на подиум Недели моды в Тель-Авиве в ярком купальнике. Победительница международного конкурса порадовала поклонников фото в ярко-желтом купальнике на своей странице в Instagram.

Свой выход на подиум Нетта сделала по-настоящему эпатажным, превратив его в шоу. Звезда вышла на высоких каблуках в откровенном желтом купальнике с двумя худенькими моделями. Девушка сообщает, что она хотела поэкспериментировать с образом банана. Насчет своей фигуры Нетта заявила, что это сценическая изюминка артистки и комплексов по этому поводу у нее нет. Больше по теме: Евровидение-2019: от Бельгии выступит Eliot

Посмотреть эту публикацию в Instagram Going bananas with @bananhot @noabeny @neta_alchimister Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 12 Мар 2019 в 8:52 PDT



Напоминаем, что в прошлом месяце Нетта Барзилай презентовала клип на песню «Bassa Sababa», который был снят в Киеве.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ