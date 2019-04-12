Евровидение-2019 уже стремительно приближается, конкурсанты готовятся к выступлениям, а зрители к просмотру песенного конкурса! Известно, что в Тель-Авиве уже начали монтировать главную сцену, а работы закончат в конце апреля. Подробнее о главной сцене Евровидения читайте в материале.

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По словам представителя израильской вещательной корпорации «Кан», именно сейчас стартовали работы с главной сценой Евровидения-2019. Предполагается, что монтаж закончится в конце этого месяца. Над сценой активно работает строительная бригада в Expo Tel Aviv. В настоящее время создается треугольная сценическая конструкция.

Напоминаем, что разработка и идеи оформления сцены принадлежат Флориану Видеру. Именно он выступает дизайнером главной сцены вот уже несколько лет подряд. Под его профессиональное крыло попали Дюссельдорф, Баку, Вена, Киев, Лиссабон.

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Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве 14 мая (первый полуфинал), 16 мая (второй полуфинал), 18 мая (финал).

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