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Євробачення-2019: в Тель-Авіві почався монтаж головної сцени

12.04.2019

Євробачення-2019 вже стрімко наближається, конкурсанти готуються до виступів, а глядачі до перегляду пісенного конкурсу! Відомо, що в Тель-Авіві вже почали монтувати головну сцену, а роботи закінчать наприкінці квітня. Детальніше про головну сцену Євробачення читайте в матеріалі.

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євробачення 2019 сцена

Фото взято з джерела: eurovision.tv

За словами представника ізраїльської мовної корпорації «Кан», саме зараз стартували роботи з головною сценою Євробачення-2019. Передбачається, що монтаж закінчиться в кінці цього місяця. Над сценою активно працює будівельна бригада в Expo Tel Aviv. Наразі  створюється трикутна сценічна конструкція.

Нагадуємо, що створення сцени, а саме розробка і оформлення, належить Флоріану Відеру. Саме він виступає дизайнером головної сцени ось вже декілька років поспіль. Під його професійне крило потрапили: Дюссельдорф, Баку, Відень, Київ, Лісабон.

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал), 18 травня (фінал).

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