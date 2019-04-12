Євробачення-2019 вже стрімко наближається, конкурсанти готуються до виступів, а глядачі до перегляду пісенного конкурсу! Відомо, що в Тель-Авіві вже почали монтувати головну сцену, а роботи закінчать наприкінці квітня. Детальніше про головну сцену Євробачення читайте в матеріалі.

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За словами представника ізраїльської мовної корпорації «Кан», саме зараз стартували роботи з головною сценою Євробачення-2019. Передбачається, що монтаж закінчиться в кінці цього місяця. Над сценою активно працює будівельна бригада в Expo Tel Aviv. Наразі створюється трикутна сценічна конструкція.

Нагадуємо, що створення сцени, а саме розробка і оформлення, належить Флоріану Відеру. Саме він виступає дизайнером головної сцени ось вже декілька років поспіль. Під його професійне крило потрапили: Дюссельдорф, Баку, Відень, Київ, Лісабон.

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал), 18 травня (фінал).

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