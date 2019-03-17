7 выпуск «Один за всіх»-13 начался с выяснения причин ненависти свекрови Нины к своей невестке Ольге. Женщина сомневается в том, что маленький мальчик может быть ее внуком. Она убеждена, что только ДНК-тест способен выяснить, кто из троих кандидатов настоящий отец ребенка. Какую правду семейных отношений удалось выяснить экспертам и ведущему проекта «Один за всіх»-13 Михаилу Присяжнюку и какой результат все же показал тест на отцовство?

В студии появилась возможная бабушка маленького Ромы Нина. Женщина отказывается признавать внука. Она убеждена, что ее невестка гулящая и просто хочет повесить на ее сына чужого ребенка. Еще до эфира, Нина дала адреса троих потенциальных отцов Ромчика: таксиста, фермера и военнослужащего, которые дали свои образцы для проведения ДНК-анализа.



В студии появилась невестка и мать ребенка Ольга. Михаил Присяжнюк шокирован, что невестка Нины Ольга подтверждает слова своей свекрухи. Она действительно приводила мужчин к себе домой, но делала это только на зло Нине. В студии она просит свекровь прекратить клеветать и вредить тем самым ее детям. Она утверждает, что Нина ставила Федора перед выбором: либо она либо Ольга, грозилась повеситься и уверяла сына, что та его приворожила.

В студии наконец появляется Федор. Он не может слепо верить своей возлюбленной, но и ослушаться свою мать тоже не может. Эксперты настаивают на том, что сегодня он должен сделать свой выбор. Федор все же выбирает свои чувства и просит дать согласие на совместную жизнь с Ольгой. Но, если маленький Рома не от него, то продолжать жить с Ольгой он отказывается. Как оказалось, Федор впервые пошел против матери. Разрешить семейную вражду сможет только результат ДНК-экспертизы.



Наконец, студия замерла в ожидании оглашения результатов. Отцовство Федора — 99,9%! Мужчина обещает, что отныне будет защищать Ольгу и закроет рот каждому, кто скажет о ней что-то плохое. Бабушка маленького Ромы все же сказала невестке спасибо за внука.

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