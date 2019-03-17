7 випуск «Один за всіх»-13 почався зі з’ясування причин ненависті свекрухи Ніни до своєї невістки Ользі. Жінка сумнівається в тому, що маленький хлопчик може бути її онуком. Вона переконана, що тільки ДНК-тест здатний з’ясувати, хто з трьох кандидатів справжній батько дитини. Яку правду сімейних відносин вдалося з’ясувати експертам і ведучого проекту «Один за всіх»-13 Михайлу Присяжнюку і який результат все ж показав тест на батьківство?

Першою у студії з’явилася можлива бабуся маленького Роми Ніна. Жінка відмовляється визнавати онука. Вона переконана, що її невістка гуляща і просто хоче повісити на її сина чужу дитину. Ще до ефіру, Ніна дала адреси трьох потенційних батьків Ромчика: таксиста, фермера і військовослужбовця, які дали свої зразки для проведення ДНК-аналізу.



У студії з’явилася невістка й мати дитини Ольга. Михайла Присяжнюк шокувало, що Ольга підтверджує слова своєї свекрухи. Вона дійсно приводила чоловіків до себе додому, але робила це тільки на зло Ніні. У студії вона просить свекруху пререстати брехати і шкодити тим самим її дітям. Вона стверджує, що Ніна ставила Федора перед вибором: або вона або Ольга, погрожувала повіситися і запевняла сина, що та його приворожила.

Нарешті з’являється потенційний батько дитини Федір. Він не може сліпо вірити своїй коханій, але і не послухатися матері теж не може. Експерти наполягають на тому, що сьогодні він повинен зробити свій вибір. Федір все ж вибирає свої почуття і просить дати згоду на спільне життя з Ольгою. Але, якщо маленький Рома не від нього, то продовжувати жити з коханою жінкою він відмовляється. Як виявилося, Федір вперше пішов проти матері. Вирішити сімейну ворожнечу зможе тільки результат ДНК-експертизи.



Нарешті, студія завмерла в очікуванні оголошення результатів. Батьківство Федора – 99,9%! Чоловік обіцяє, що відтепер захищатиме Ольгу і закриє рот кожному, хто скаже про неї щось погане. Бабуся маленького Роми все ж сказала невістці спасибі за онука.

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