В этом году, по словам музыкального продюсера Нацотбора Руслана Квинты, главный акцент при выборе представителя на Евровидение делали именно на песню, чтобы Украина на международном конкурсе могла представить хит. Даже именитость исполнителя не играла большую роль, поэтому на Нацотборе среди участников были малоизвестные «ЦеШо» и KHAYAT. Больше интересных фактов о конкурсантах Нацотбора на Евровидение-2019 – в материале.

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«ЦеШо» стали открытием этого Нацотбора, хотя участники группы даже не имеют музыкального образования.

KHAYAT. До музыкальной карьеры певец работал во фрут-баре, куда часто заходила певица Таяна, чтобы заказать чего-то вкусненького. . До музыкальной карьеры певец работал во фрут-баре, куда часто заходила певица Таяна, чтобы заказать чего-то вкусненького.

YUKO . Юля Юрина знает диалект каждого региона Украины.

Freedom jazz . Джазетки установили рекорд синхронного голосования судей и зрителей в Нацотборе-2019 – по 8 баллов.

Brunettes Shoot Blondes. На украинском Нацотборе сбылась одна интересная мечта музыкантов: Maruv станцевала рядом с их роялем (главным атрибутом конкурсного выступления). . На украинском Нацотборе сбылась одна интересная мечта музыкантов: Maruv станцевала рядом с их роялем (главным атрибутом конкурсного выступления).

Letay. Раньше Илья выглядел по-другому. Известно, что отрастить усы (в социальных сетях их назвали усами Фредди Меркьюри) – это идея жены певца. . Раньше Илья выглядел по-другому. Известно, что отрастить усы (в социальных сетях их назвали усами Фредди Меркьюри) – это идея жены певца.

Loud впервые участвовал в Нацотборе не в 2018 году, а в 2017, правда, в качестве бэк-вокалиста певицы MamaRika.

KiRA MAZUR для съемок клипа «Ти пішов» впервые в жизни прыгнула с парашютом и при этом пела, тем самым установив национальный рекорд Украины «Первая певица, исполнившая песню во время прыжка с парашютом». для съемок клипа «Ти пішов» впервые в жизни прыгнула с парашютом и при этом пела, тем самым установив национальный рекорд Украины «Первая певица, исполнившая песню во время прыжка с парашютом».

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MARUV, она же Анна Корсун, выбрала такой творческий псевдоним после того, как увидела его во сне.

Ivan Navi. В то время, когда проходил Нацотбор, певец смог выделить время для того, чтобы записать новый альбом. Все происходило в импровизированной студии среди гор в Буковеле.

Больше интересных фактов про украинский Национальный отбор на Евровидение-2019, что было скрыто за кулисами, можно увидеть в 1 выпуске «Небачене Євробачення»-2019:

Video: «Небачене Євробачення»-2019: топ-10 фактов об участниках украинского Национального отбора Топ 10 фактов об участниках украинского Нацотбора. О закулисье отбора на Евровидение-2019 смотрите в 1 выпуске Небачене Євробачення. У кого нет музыкального образования? Кто знает диалект каждого региона Украины?

Смотреть онлайн Небачене Євробачення 2019 – 1 выпуск от 15.03.2019

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