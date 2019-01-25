Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2019 рассказал, по какому принципу были отобраны участники на конкурс. «Для меня важны молодые, новые артисты», – заявил Руслан Квинта. Подробнее читайте в интервью с музыкальным продюсером Нацотбора.

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Есть ли у вас фавориты среди участников Нацотбора?

Для меня нет фаворитов в Нацотборе, так как каждый участник – это лицо этого отбора, и важно это понимать. Но для меня важны молодые, новые артисты. И прелесть этого конкурса – это сцена для таких ребят. Поэтому я всегда за «молодую, новую кровь», так как это музыкальное будущее нашей страны.



Какое количество участников подало заявку на Нацотбор? Открыли для себя новых исполнителей?

Мы прослушали около 860 песен, это прекрасная тенденция, и это показательно. Очень, очень много хорошей и качественной музыки! К сожалению, были и те, кто нам понравился, у кого очень хорошо спродюсирован трек, но для живых выступлений не хватило опыта. Национальный отбор – это ведь не просто сцена, а серьезная и очень ответственная площадка, поэтому тут одной песни не достаточно. Это целый комплекс. И тут надо пахать! Из молодых ребят в этом году есть очень интересные участники – KHAYAT, КiRA MAZUR, группа «ЦеШо», The Hypnotunez, VERA KEKELIA, группа Braii. Это абсолютно разные в музыке ребята, но каждый из них – уже новое поколение, со своим индивидуальным подходом и идеями. И это ценно для нас.



По какому принципу выбирали участников?

Первое – это песня, в которой участник очень достойно выглядит, владеет ею и прекрасно держится на сцене. Второе – его успехи и достижения (альбомы , клипы, награды, успешные участия в других конкурсах), ну и, конечно же, желание. Желание не просто выступить, а достойно представить свою страну на Евровидении.

В день жеребьевки стало известно, что TAYANNA отозвала заявку на Нацотбор. Как вы думаете, что стало причиной?

Искренне сожалею об этом, но это решение артиста, и я как музыкальный продюсер Нацотбора не имею полномочий влиять на него, так бывает. Возможно, у TAYANNA изменилось отношение к этому конкурсу. Я скажу, что она уже имеет опыт работы на этой сцене, что тоже даёт свои отпечатки. Но, как говорится, «се ля ви». TAYANNA прекрасная артистка с невероятным потенциалом и голосом. Поэтому я всегда желаю ей только успехов и побед.

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Считаете MARUV достойной заменой TAYANNA?

MARUV – это участница под номером 17 из нашего приоритетного списка. И если бы она не была достойна сцены Нацотбора – мы бы ее не взяли.

Что нового вы планируете привнести в этот Нацотбор?

Это жанры и музыкальные направления. Мы стараемся уходить от штампов Евровидения и даём возможность зрителю прикоснуться к новой музыке и новым артистам.

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