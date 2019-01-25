Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2019 розповів, за яким принципом були відібрані учасники на конкурс. «Для мене важливі молоді, нові артисти», – заявив Руслан Квінта. Докладніше читайте в інтерв’ю з музичним продюсером Нацвідбору.

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Чи є у вас фаворити серед учасників Нацвідбору?

Для мене немає фаворитів у Нацвідборі, бо кожен учасник – це обличчя цього відбору, і треба це розуміти. Але для мене важливі молоді, нові артисти. І перевага цього конкурсу в тому, що це сцена для таких виконавців. Я завжди за «молоду, нову кров», бо це музичне майбутнє нашої країни.

Яка кількість учасників подала заявку на Нацвідбір? Відкрили для себе нових виконавців?

Ми прослухали близько 860 пісень, це прекрасна тенденція, і це показово. Дуже, дуже багато гарної і якісної музики! На жаль, були і ті, хто нам сподобався, у кого є дуже добре спродюсований трек, але для живих виступів не вистачило досвіду. Національний відбір – це не лише сцена, а серйозний і дуже відповідальний майданчик, тому тут однієї пісні мало. Це цілий комплекс. Тут треба пахати! З молодих артистів у цьому році є дуже цікаві учасники – KHAYAT, КiRA MAZUR, гурт «ЦеШо», The Hypnotunez, VERA KEKELIA, гурт Braii. Це абсолютно різні в музиці виконавці, але кожен з них – вже нове покоління, зі своїм індивідуальним підходом та ідеями. І це цінно для нас.

За яким принципом вибирали учасників?

Перше – це пісня, в якій учасник дуже гідно виглядає, володіє нею і чудово тримається на сцені. Друге – його успіхи і досягнення (альбоми, кліпи, нагороди, успішна участь в інших конкурсах), ну і, звичайно ж, бажання. Бажання не просто виступити, а гідно представити свою країну на Євробаченні.

У день жеребкування стало відомо, що TAYANNA відкликала заявку на Нацвідбір. Як ви думаєте, що стало причиною?

Щиро жалкую про це, але це рішення артиста і я як музичний продюсер Нацвідбору не маю повноважень впливати на нього, так буває. Можливо, у TAYANNA змінилося ставлення до цього конкурсу. Я скажу, що вона вже має досвід роботи на цій сцені, що теж дає свої відбитки. Але, як то кажуть, «се ля ві». TAYANNA прекрасна артистка з неймовірним потенціалом і голосом. Тому я завжди бажаю їй тільки успіхів і перемог.

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Чи вважаєте MARUV гідною заміною TAYANNA?

MARUV – це учасниця під номером 17 з нашого пріоритетного списку. І якби вона не була гідна сцени Нацвідбору – ми б її не взяли.

Що нового ви плануєте додати в цей Нацвідбір?

Це жанри і музичні напрями. Ми намагаємося відходити від штампів Євробачення і даємо можливість глядачеві доторкнутися до нової музики і нових артистів.

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