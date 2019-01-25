Керівник Національного відбору Наталя Франчук розповіла STB.UA про те, яким, на її думку, повинен бути переможець конкурсу. Також ми дізналися про технічні новинки сезону, які допоможуть зробити перегляд Нацвідбору комфортнішим. Мультикамерна зйомка, бекстейдж з Надею Матвєєвою і нові музичні імена! Детальніше читайте в інтерв’ю з керівником Нацвідбору на Євробачення-2019.

Більше на тему: Надія Матвєєва про нову роль ведучої бекстейджу

Як вам склад учасників Нацвідбору цього року?

Як мінімум дуже різноманітний за музичними жанрами. Серед них – пост-панк, інді-рок, альтернативний рок, поєднання етно- та електронної музики (фолктроніка), ну і, звичайно, так званий класичний «євроформат» – поп-музика. Маю велику надію, що нам в черговий раз вдасться відкрити нові музичні імена всій країні та поспостерігати за новим витком боротьби вже бувалих виконавців.

Як ви вважаєте, які риси повинні бути у переможця Нацвідбору?

Насамперед талант! Потім – витримка. Адже недоброзичливців завжди вистачає, І важливо вміти абстрагуватися від цього негативу і йти вперед. Це хоч музичний, але все-таки конкурс. А значить, без бажання і прагнення перемогти теж нікуди. Глядач завжди відчуває, чи потрібна артисту перемога, і віддає свій голос, тільки якщо бачить, що для виконавця це дійсно важливо.

Чи будуть технічні «фішки» в новому сезоні Нацвідбору?

Національний відбір – важлива музична подія для всієї країни. Традиційно ці три тижні соціальні мережі активно обговорюють учасників і сам проект. Нас дивляться ті, хто давно не вмикає телевізор або взагалі його викинув. Тому вперше в Україні ми не просто проведемо трансляцію в YouTube, а зробимо це в режимі мультикамерної зйомки. Це означає, що одним кліком глядач сам зможе вибрати ракурс перегляду і по суті буде сам собі режисером. Трансляція у Facebook відбудеться вже традиційно, а ось в Іnstagram – вперше. Вести Facebook-трансляцію з бекстейджу буде Надя Матвєєва. Впевнена, вона зможе розповісти багато цікавого про те, що не потрапило в основне шоу.

Чому саме Надя стала ведучою бекстейджу?

Тому що вона неймовірно позитивна, розумна і залучена в усе, що робить. Ми зі своєї сторони максимально зануримо її в проект, вона отримає всю важливу інформацію, доступ до всіх артистів і суддів.

Більше на тему: Співачка MARUV зайняла місце TAYANNA на Національному відборі на Євробачення-2019

Чому склад журі залишився тим самим, як і ведучий Сергій Притула?

Дивно, що у вас в виникло питання щодо Сергія! Хіба в країні є кращий за нього ведучий? Щодо суддів скажу так. У цьому складі ми будемо працювати всього другий сезон. І не так багато в нашій країні людей, які самі пройшли школу конкурсу Євробачення і були там успішні. Джамала перемогла не так давно, і прислухатися до її думки обов’язково потрібно. Вона вимоглива, але справедлива. Андрій Данилко хоч і став другим, але його Вєрка Сердючка досі залишається для «єврофанів» культовим образом. Ви ж помічаєте, що у фан-зоні великого Євро завжди багато глядачів із зіркою на голові. Для нього важливо, щоб учасник не був схожий на стандартних виконавців на конкурсі, і він відстоює цю позицію максимально відверто. Женя Філатов також має вдалий досвід виступу на Євробаченні з проектом Onuka в Києві. Але найголовніше – він сам музикант і один з найкращих музичних продюсерів і аранжувальників у країні. Він дуже авторитетний серед колег та учасників відбору, зокрема. Він, як ніхто інший, розуміє, що артист хотів сказати зі сцени, і може не просто висловитися на рівні «подобається» чи «ні», а дати конструктивну критику і пропозиції. Всі члени журі дуже різні. І тому їхня думка теж відрізняється. За цим завжди цікаво спостерігати, але сподіваюся, цього року вона буде єдиною. Вже дуже хочеться вперше за 4 роки вибрати артиста, в якого повірять всі: і судді, і глядачі.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ