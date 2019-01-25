Руководитель Национального отбора Наталья Франчук рассказала STB.UA о том, каким, по ее мнению, должен быть победитель конкурса. Также мы узнали о технических новинках сезона, которые помогут сделать просмотр Нацотбора более комфортным. Мультикамерная съемка, бэкстейдж с Надей Матвеевой и новые музыкальные имена! Подробнее читайте в интервью с руководителем Нацотбора на Евровидение-2019.

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Как вам состав участников Нацотбора в этом году?



Как минимум очень разнообразный по музыкальным жанрам. Среди них – пост-панк, инди-рок, альтернативный рок, совмещение этно- и электронной музыки (фолктроника), ну и, конечно, так называемый классический «евроформат» – поп-музыка.

Очень надеюсь, что нам в очередной раз удастся открыть новые музыкальные имена всей стране и понаблюдать за новым витком борьбы уже бывалых исполнителей.

Как вы считаете, какие качества должны быть у победителя Нацотбора?

В первую очередь талант! Потом – выдержка. Ведь недоброжелателей всегда хватает, и важно уметь абстрагироваться от этого негатива и идти вперёд. Это хоть и музыкальный, но все-таки конкурс. А значит, что без желания и стремления победить тоже никуда. Зритель всегда чувствует, нужна ли артисту победа. И отдаёт свой голос, только если видит, что для исполнителя это действительно важно.

Будут ли технические «фишки» в новом сезоне Нацотбора?

Национальный отбор – важное музыкальное событие для всей страны. Традиционно эти три недели соцсети активно обсуждают участников и сам проект. Нас смотрят те, кто давно не включает телевизор или вообще его выбросил. Поэтому впервые в Украине мы не просто проведём трансляцию в YouTube, а сделаем это в режиме мультикамерной съемки. Это значит, что одним кликом зритель сам сможет выбрать ракурс показа и по сути будет сам себе режиссёром. Трансляция в Facebooc состоится уже традиционно, а вот в Instagram – впервые.

Вести Facebook-трансляцию с бэкстейджа будет Надя Матвеева. Уверена, она сможет рассказать много интересного о том, что не попало в основное шоу.

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Почему именно Надя стала ведущей бэкстейджа?

Потому что она невероятно позитивна, умна и вовлечена во все, что делает. Мы со своей стороны максимально погрузим ее в проект, она получит всю важную информацию, доступ ко всем артистам и судьям.

Почему состав жюри остался прежним, как и ведущий Сергей Притула?

Странно, что у вас в принципе возник вопрос о Серёже! Разве в стране есть ведущий лучше, чем он?

По судьям скажу так. В этом составе мы будем работать всего второй сезон. И не так много в нашей стране людей, которые сами прошли школу Евровидения и были там успешны.

Джамала победила не так давно, и прислушаться к ее мнению обязательно нужно. Она требовательна, но справедлива.

Андрей Данилко хоть и стал вторым, но его Верка Сердючка до сих пор остаётся для «еврофанов» культовым образом. Вы же замечаете, что в фан-зоне большого Евро всегда много зрителей со звездой на голове. Для него важно, чтобы участник не был похож на стандартных исполнителей на конкурсе, и он отстаивает эту позицию максимально откровенно.

Женя Филатов также имеет удачный опыт выступления на Евровидении с проектом Onuka в Киеве. Но самое главное – он сам музыкант и один из лучших музыкальных продюсеров и аранжировщиков в стране. Он очень авторитетный среди коллег и участников отбора, в частности. Он, как никто другой, понимает, что артист хотел сказать со сцены, и может не просто высказаться на уровне «нравится» или «нет», а дать конструктивную критику и предложения.

Все члены жюри очень разные. И поэтому мнение у них тоже разнится. Это всегда интересно наблюдать, но надеюсь, в этом году оно будет единым. Уж очень хочется впервые за 4 года выбрать артиста, в которого поверят все: и судьи, и зрители.

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