Надежда Матвеева дала эксклюзивное интервью о новой роли в своей жизни – роли ведущей бэкстейджа Нацотбора на Евровидение-2019. Известная телеведущая безмерно рада стать частью команды, которая создает главный музыкальный проект страны! Звезда поделилась с нами своими эмоциями по этому поводу и рассказала, чего ждет от Национального отбора в этом году.

Чего ждете от роли ведущей бэкстейджа?

Это возможность почувствовать настоящие эмоции! Артисты выкладываются по полной на сцене, получают оценку судей, и это вызывает определенные чувства. Общение сразу после ответственного выступления – шанс для зрителей сравнить свои впечатления с точкой зрения исполнителей по поводу происходящего. Это действительно волнующие моменты.

Когда вам сделали предложение стать частью Нацотбора, какой была первая реакция?

Я сразу подумала так: а что я буду там делать?! Но первая реакция была положительной. У меня большой опыт общения, интервьюирования, да и вообще, сам жизненный опыт. Есть огромное желание сделать что-то действительно интересное. Ну, и как всегда, в таких случаях я воспринимаю такие предложения как вызов! В хорошем смысле слова. Сразу возникает вопрос: что же я как ведущая могу принести в этот проект? Лично для меня это самое интересное.

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Что вы ожидаете от Национального отбора в этом году?

Ожидаю, конечно же, хороших песен! Очень важно, независимо от того, кто поедет на Евровидение, увидеть шоу на самом Нацотборе. Все три дня мы будем следить за артистами. Важно, чтобы люди получили удовольствие. Хочется, чтобы нас переполняла гордость за страну, что есть такая прекрасная музыка в Украине. Еще я ожидаю сюрпризов, интриг, ведь это оживляет. Это принесет ощущение того, что произошло настоящее событие!

Как вам команда, с которой вы будете работать?

Она прекрасна! Это команда людей, которая хорошо понимает, что делает. Они горят своим делом. Даже во время первой беседы я почувствовала, насколько быстро воспринимаются идеи. Замечательный подход! Мне нравится, что тут работают люди, которые прошли большой путь, и те, кто только ступает на эту стезю. Кстати, с этой точки зрения я являюсь новой частью команды, что особенно волнительно и одновременно вдохновляюще.

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Как вы думаете, каким должен быть участник от Украины на Евровидении-2019?

Я думаю, что это артист, сочетающий два качества. Аутентичность, то есть украинский исполнитель, который понимает, что любят украинские слушатели. Который знает культуру, интегрирует это в свое творчество. С другой стороны, это артист планеты. Потому что именно так музыка завоевывает сердца повсюду. Вот, например, чем отличается местный хит от хита, который стал мировым? Тем, что есть объединение – я человек мира, я человек своей страны, я человек своей семьи, я – человек! Это все должно быть и в творчестве.

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