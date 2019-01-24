Надія Матвєєва дала ексклюзивне інтерв’ю про нову роль у своєму житті – роль ведучої бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2019. Відома телеведуча безмежно рада стати частиною команди, яка створює головний музичний проект країни! Зірка поділилася з нами своїми емоціями з цього приводу і розповіла, чого чекає від Національного відбору цього року.

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Чого чекаєте від ролі ведучої бекстейджу?

Це можливість відчути справжні емоції! Артисти на сцені викладаються на повну, отримують оцінку суддів, і це викликає певні відчуття. Спілкування одразу після відповідального виступу – шанс для глядачів порівняти свої враження з точкою зору виконавців стосовно того, що щойно відбулося. Це справді хвилюючі моменти.

Коли вам зробили пропозицію стати частиною Нацвідбору, якою була перша реакція?

Я відразу подумала так: а що я буду там робити?! Хоча перша реакція позитивна. У мене великий досвід спілкування, інтерв’ювання, та й взагалі, сам життєвий досвід. Є величезне бажання зробити щось дійсно цікаве. Ну і, як завжди, в таких випадках я сприймаю такі пропозиції як виклик! В хорошому сенсі слова. Відразу виникає питання: що ж я як ведуча можу внести в цей проект? Особисто для мене це найцікавіше.

Чого ви очікуєте від Національного відбору цього року?

Очікую, звичайно ж, хороших пісень! Дуже важливо, незалежно від того, хто поїде на Євробачення, побачити шоу на самому Нацвідборі. Три дні ми будемо стежити за артистами. Важливо, щоб люди отримали задоволення. Хочеться, щоб нас переповнювала гордість за те, що є така чудова музика в Україні. Ще я очікую сюрпризів, інтриг, адже це оживляє. Це принесе відчуття того, що сталася справжня подія!

Як вам команда, з якою ви працюватимете?

Вона неймовірна. Це команда людей, яка добре розуміє, що робить. Вони горять своєю справою. Навіть під час першої розмови я відчула, наскільки швидко сприймаються ідеї. Чудовий підхід! Мені подобається, що тут працюють люди, які пройшли великий шлях, та ті, хто тільки ступає на цю стежку. До речі, з цієї точки зору я є новою частиною команди, що особливо хвилює і водночас надихає.

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Як ви думаєте, яким повинен бути учасник від України на Євробаченні-2019?

Я думаю, що це артист, який поєднує дві риси. Автентичність, тобто український виконавець, який розуміє, що саме люблять українські слухачі. Який знає культуру та інтегрує це у свою творчість. З іншого боку, це артист планети. Тому що саме так музика завойовує серця всюди. Ось, наприклад, чим відрізняється місцевий хіт від хіта, який став світовим? Тим, що є суміш – я людина світу, я людина своєї країни, я людина своєї сім’ї, я – людина! Все це має бути і в творчості.

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