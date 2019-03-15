Мадонна может не приехать на Евровидение-2019 в Тель-Авив

Между Мадонной и организационным комитетом конкурса Евровидение-2019 возник конфликт на почве песни, которую певица планирует исполнить в кульминационный момент финала. В чем суть проблемы и на каких условиях Мадонна согласна приехать в Тель-Авив – узнайте в материале.

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Мадонна заявила, что может отменить свое выступление на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Все из-за того, что певица во время финала представит новую песню, в которой будет акцент на политику США. Зная характер Мадонны, многие утверждают, что это будет очень провокативное выступление.

Организаторы конкурса попросили певицу поменять песню и выступить с чем-то «вне политики». Вот только Мадонна заявила, что никто не будет указывать ей что делать и она согласна исполнить только свой новый политический трек, а в обратном случае она просто откажется приезжать на Евровидение-2019.

Мадонна должна появится на конкурсе в самом финале, во время подсчета голосов перед объявлением победителя. За выход на сцену певица получит полтора миллиона долларов США, конечно, если выход состоится. Миллиардер израильского происхождения Сильван Адамс согласился взять на себя все расходы и сам гонорар певицы.

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