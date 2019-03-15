Мадонна може не приїхати на Євробачення-2019 в Тель-Авів

Між Мадонною і організаційним комітетом конкурсу Євробачення-2019 виник конфлікт через пісню, яку співачка планує виконати в кульмінаційний момент фіналу. У чому суть проблеми і на яких умовах Мадонна згодна приїхати в Тель-Авів – дізнайтеся в матеріалі.

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Мадонна заявила, що може скасувати свій виступ на Євробаченні-2019 в Тель-Авіві. Все через те, що співачка під час фіналу представить нову пісню, в якій буде акцент на політику США. Знаючи характер Мадонни, багато хто стверджує, що це буде дуже провокативний виступ.

Організатори конкурсу попросили співачку поміняти пісню і виступити з чимось «поза політикою». Ось тільки Мадонна заявила, що ніхто не буде вказувати їй що робити і вона згодна виконати тільки свій новий політичний трек, а в іншому випадку вона просто відмовиться приїжджати на Євробачення-2019.

Мадонна повинна з’явитися на конкурсі в самому фіналі, під час підрахунку голосів перед оголошенням переможця. За вихід на сцену співачка отримає півтора мільйона доларів США, звичайно, якщо вихід відбудеться. Мільярдер ізраїльського походження Сільван Адамс погодився взяти на себе всі витрати і сам гонорар співачки.

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