Цьогоріч, за словами музичного продюсера Нацвідбору Руслана Квінти, головний акцент під час вибору представника на Євробачення робили саме на пісню, щоб Україна на міжнародному конкурсі могла представити хіт. Навіть іменитість виконавця не грала велику роль, тому на Нацвідборі серед учасників були маловідомі «ЦеШо» і KHAYAT. Більше цікавих фактів про конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2019 – в матеріалі.

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«ЦеШо» стали відкриттям цього Нацвідбору, хоча учасники гурту навіть не мають музичної освіти.

KHAYAT . До музичної кар’єри співак працював у фрут-барі, куди часто заходила співачка Таяна, щоб замовити чогось смачненького.

YUKO . Юля Юріна знає діалект кожного регіону України.

Freedom jazz . Джазетки встановили рекорд синхронного голосування суддів і глядачів у Нацвідборі-2019 – по 8 балів.

Brunettes Shoot Blondes . На українському Нацвідборі здійснилася одна цікава мрія музикантів: Maruv станцювала поруч з їхнім роялем (головним атрибутом конкурсного виступу).

LETAY. Раніше Ілля виглядав інакше. Відомо, що відростити вуса (в соціальних мережах їх назвали вусами Фредді Мерк’юрі) – це ідея дружини співака.

LAUD вперше брав участь у Нацвідборі не в 2018 році, а в 2017, правда, як бек-вокаліст співачки MamaRika.

КiRA MAZUR для зйомок кліпу «Ти Пішов» уперше в житті стрибнула з парашутом і при цьому співала, тим самим встановивши національний рекорд України «Перша співачка, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом».

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Maruv, вона ж Анна Корсун, обрала такий творчий псевдонім після того, як побачила його уві сні.

Ivan NAVI . У той час, коли проходив Нацвідбір, співак зміг виділити час для того, щоб записати новий альбом. Все відбувалося в імпровізованій студії серед гір у Буковелі.

Більше цікавих фактів про український Національний відбір на Євробачення-2019, що було приховано за лаштунками, можна побачити в 1 випуску «Небачене Євробачення» -2019:

Video: «Небачене Євробачення»-2019: топ-10 фактів про учасників українського Національного відбору Топ 10 фактів про учасників українського Нацвідбору. Про закулісся відбору на Євробачення-2019 дивіться у 1 випуску Небачене Євробачення. У кого немає музичної освіти? Хто знає діалект кожного регіону України?

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