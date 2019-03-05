Эстонию представит в этом году на Евровидении швед Виктор Крон. Известно, что певец получил это почетное право, победив в конкурсе Eesti Laul с песней «Storm». Подробнее о победе Виктора Крона во время отбора на Евровидение-2019 читайте в материале.

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Эстония определилась с артистом, который представит страну на Евровидении-2019. В результате песенного конкурса Eesti Laul такой чести удостоился обаятельный швед Виктор Крон. В суперфинале певец сражался за победу с Уку Сувисте и Стефаном. Известно, что во время голосования отправить свое СМС-сообщение успело 56 492 человека.

Виктор Крон, шведский певец и гитарист, выступит в Тель-Авиве с песней «Storm». Именно эта композиция помогла артисту получить признание среди зрителей. Лучшие оценки от международного жюри получил Стефан. Но согласно правилам Eesti Laul именно зритель решает, кто будет представлять Эстонию на международном конкурсе.

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Виктор Крон – «Storm»



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