Естонію представить цього року на Євробаченні швед Віктор Крон. Відомо, що співак отримав це почесне право, перемігши в конкурсі Eesti Laul з піснею «Storm». Детальніше про перемогу Віктора Крона під час відбору на Євробаченні-2019 читайте в матеріалі.

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Естонія визначилася з артистом, який представить країну на Євробаченні-2019. В результаті пісенного конкурсу Eesti Laul такої честі був удостоєний харизматичний швед Віктор Крон. У суперфіналі співак боровся за перемогу з Уку Сувісте та Стефаном. Відомо, що під час голосування відправити своє СМС-повідомлення встигло 56 492 особи.

Віктор Крон, шведський співак і гітарист, виступить у Тель-Авіві з піснею «Storm». Саме ця композиція допомогла артисту отримати визнання серед глядачів. Найкращі оцінки від міжнародного журі отримав Стефан. Але згідно з правилами Eesti Laul саме глядач вирішує, хто представлятиме Естонію на міжнародному конкурсі.

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Віктор Крон – «Storm»



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