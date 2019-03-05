PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: Естонія вибрала представника на пісенний конкурс

05.03.2019

Естонію представить цього року на Євробаченні швед Віктор Крон. Відомо, що співак отримав це почесне право, перемігши в конкурсі Eesti Laul з піснею «Storm». Детальніше про перемогу Віктора Крона під час відбору на Євробаченні-2019 читайте в матеріалі.

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/victorcrone

Більше на тему: Євробачення-2019: Іспанія обрала представника на пісенний конкурс

Естонія визначилася з артистом, який представить країну на Євробаченні-2019. В результаті пісенного конкурсу Eesti Laul такої честі був удостоєний харизматичний швед Віктор Крон. У суперфіналі співак боровся за перемогу з Уку Сувісте та Стефаном. Відомо, що під час голосування відправити своє СМС-повідомлення встигло 56 492 особи.

Віктор Крон, шведський співак і гітарист, виступить у Тель-Авіві з піснею «Storm». Саме ця композиція допомогла артисту отримати визнання серед глядачів. Найкращі оцінки від міжнародного журі отримав Стефан. Але згідно з правилами Eesti Laul саме глядач вирішує, хто представлятиме Естонію на міжнародному конкурсі.

Більше на тему: Євробачення-2019 пройде без Болгарії

Віктор Крон – «Storm»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати