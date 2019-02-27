Вслед за KAZKA и Freedom Jazz от участия в Евровидение-2019 отказалась инди-рок-группа Brunettes Shoot Blondes. Напоминаем, после отказа победительницы украинского Нацотбора-2019 MARUV ехать в Тель-Авив представители НОТУ заявили, что будут выбирать из финалистов конкурса. Подробнее – в материале.

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После отказа MARUV ехать на Евровидение-2019 член правления НОТУ заявила, что представителя на конкурс от страны будут выбирать из всех финалистов Нацотбора. Вчера стало известно, что от участия в конкурсе отказались Freedom Jazz, потом KAZKA. Brunettes Shoot Blondes поделились, что тоже отказываются от поездки в Израиль, потому что победа им не принадлежит.

«Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом, выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение», – написали на своей странице в Instagram участники группы.

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На данный момент участие страны в международном конкурсе под вопросом. Александра Кольцова (член правления НОТУ) в эфире «Суспільного» дала очень категоричный ответ по поводу того, кто представит страну: на реплику «Представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто», она ответила «Это может быть никто».

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