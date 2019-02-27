Після KAZKA та Freedom Jazz від участі у Євробаченні-2019 відмовився інді-рок-гурт Brunettes Shoot Blondes. Нагадуємо, після відмови переможниці українського Нацвідбору-2019 MARUV їхати до Тель-Авіва, представники НСТУ заявили, що будуть обирати кандидата серед фіналістів конкурсу. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019

Після відмови MARUV їхати на Євробачення-2019 член правління НСТУ заявила, що представника на конкурс від України обиратимуть серед усіх фіналістів Нацвідбору. Вчора стало відомо, що від участі у конкурсі відмовилися Freedom Jazz, потім KAZKA. Гурт Brunettes Shoot Blondes розповів, що теж відмовляється від поїздки в Ізраїль, тому що перемога їм не належить.

«Друзі! Нам надходить багато повідомлень з питанням, чи виходила сьогодні НСТУ на зв’язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі в Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення», – написали в Instagram учасники гурту.

Більше на тему: Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019

Зараз участь країни в міжнародному конкурсі під питанням. Олександра Кольцова (член правління НСТУ) в ефірі Суспільного дала дуже категоричну відповідь щодо того, хто представить країну. На репліку «Представником України може бути Kazka, а може бути ніхто», вона відповіла: «Це може бути ніхто».

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