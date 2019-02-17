В 3 выпуске «Один за всіх»-13 за помощью обратился ребенок
17.02.2019
«Один за всех»-13 в 3 выпуске будет спасать несовершеннолетнего Ярослава, который обратился за помощью к команде проекта. Его и еще двоих братьев избивает отчим, а родная мать бездействует. Что удастся выяснить экспертам в студии «Один за всіх» — узнайте уже сегодня.
В 3 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Почему трое детей живут в антисанитарных условиях?
- Кого родная мать довела до инвалидности?
- Кто из детей этой семьи медленно умирает?
- И кого выберет мать: сожителя или родных сыновей?
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Узнайте уже сегодня в 21:05 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 смотрите онлайн полный 3 выпуск «Один за всіх»-13 от 17.02.2019 на официальном сайте!