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У 3 випуску «Один за всіх»-13 по допомогу звернулася дитина

17.02.2019

«Один за всіх»-13 у 3 випуску буде рятувати неповнолітнього Ярослава, який звернувся по допомогу до команди проекту. Його і ще двох братів б’є вітчим, а рідна мати не діє. Що вдасться з’ясувати експертам у студії «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.

один за всіх 13

У 3 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  1. Чому троє дітей живуть в антисанітарних умовах?
  2. Кого рідна мати довела до інвалідності?
  3. Хто з дітей цієї родини повільно вмирає?
  4. І кого обере мати: співмешканця або рідних синів?

один за всіх 13

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:05 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 3 випуск «Один за всіх»-13 від 17.02.2019 на офіційному сайті!

Video: У 3 випуску «Один за всіх»-13 по допомогу звернулася дитина

3 випуск Один за всіх-13 почнеться з історії про неповнолітнього хлопчика. Він проситиме про порятунок від вітчима. Чим закінчиться третій випуск Один за всіх 2019?

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