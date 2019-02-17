У 3 випуску «Один за всіх»-13 по допомогу звернулася дитина
17.02.2019
«Один за всіх»-13 у 3 випуску буде рятувати неповнолітнього Ярослава, який звернувся по допомогу до команди проекту. Його і ще двох братів б’є вітчим, а рідна мати не діє. Що вдасться з’ясувати експертам у студії «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.
У 3 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:
- Чому троє дітей живуть в антисанітарних умовах?
- Кого рідна мати довела до інвалідності?
- Хто з дітей цієї родини повільно вмирає?
- І кого обере мати: співмешканця або рідних синів?
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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:05 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 3 випуск «Один за всіх»-13 від 17.02.2019 на офіційному сайті!