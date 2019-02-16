KAZKA – музыкальная группа из Киева. Играет поп с элементами электро-фолка. Сверхазача KAZKA – познакомить мир с украинской культурой. Музыканты являются главными фаворитами Нацотбора на Евровидение-2019.

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Про конкуренцию участники группы KAZKA говорят, что ее для них не существует. Не потому что нет сильных артистов, наоборот, в конкурсе все исполнители достойные и могут представить страну на Евровидении. Напоминаем, что группа создана в 2017 году, ее участниками являются – вокалистка Саша, свирельщик Дмитрий и мультиинструменталист Никита. Самой сложной задачей на конкурсе музыканты считают волнение, важно справиться с переживаниями и выступить как можно лучше.

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Перед выступлением на Нацотборе группа KAZKA рассказали, что их часто узнают за границей. Более того, они стали первой украинской группой, которая попала в топ-10 чарта Shazam.

После выступления Джамала призналась, что у нее мокрые ладошки, потому что она очень переживала за выступление KAZKA вживую. Но динамика песни ей очень понравилась. «У вас есть некая ответсвенность, потому что вы уже известная группа, я очень ждала ваше выступление, и как мне кажется, у вас получилось», – отметила Джамала.

Андрей Данылко заявил, что он очень гордится группой KAZKA за их невероятный рост, по сравнению с прошлым годом: «У вас есть своя аура, которой явно будет достаточно для выступления на Евровидении».

Евгений Филатов отметил, что в песне он увидел нотки из восточных стран, что очень хорошо для Евровидения. По его словам, KAZKA справились хорошо.

Смотрите полное выступление группы KAZKA на втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019:

Video: Андрей Данилко заявил, что выступление группы KAZKA достойно Евровидения KAZKA - участник отбора на Евровидение 2019! Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение - KAZKA (Казка)

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