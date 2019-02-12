Продюсер группы KAZKA Юрий Никитин рассказал о спланированных атаках в соцсетях в сторону музыкантов. Сложно не согласиться, что сейчас все участники Нацотбора на Евровидение-2019 на слуху. По словам Юрия Никитина, уже несколько месяцев KAZKA намеренно «топят» в черном пиаре. Подробнее читайте в материале.

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С тех пор, как списки участников стали известны, появилось много людей (блогеры, обычные комментаторы), которые льют сплошную критику в сторону музыкантов. По мнению продюсера группы KAZKA, все это спланированная атака, настоящая травля из унизительных шуток в адрес Александры Зарицкой.

Юрий Никитин: «Я не позволю обижать талантливую, ранимую, искреннюю Сашу никому – ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по чёрному пиару».

Уже в эту субботу, 16 февраля, смотрите прямой эфир второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019, где продемонстрирует свое выступление и группа KAZKA.

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