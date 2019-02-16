KAZKA: Юрій Нікітін про сплановану атаку в сторону гурту
Продюсер гурту KAZKA Юрій Нікітін розповів про сплановані атаки в соцмережах проти музикантів. Складно не погодитись, що зараз всі учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 на слуху. За словами Юрія Нікітіна, вже кілька місяців KAZKA навмисно «топлять» в чорному піарі. Детальніше читайте в матеріалі.
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З тих пір, як списки учасників стали відомі, з’явилося багато людей (блогери, звичайні коментатори), які висловлюють виключно критику в бік музикантів. На думку продюсера гурту KAZKA – це спланована атака. Це не просто негативні коментарі, а справжня травля з принизливих жартів в сторону Олександри Зарицької.
Юрій Нікітін: «Я не дозволю ображати талановиту, вразливу, щиру Сашу нікому – ні заздрісникам, ні конкурентам, ні журналістам, ні організаторам цієї кампанії з чорного піару».
Уже в цю суботу, 16 лютого, дивіться прямий ефір другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2019, де продемонструє свій виступ і гурт KAZKA.
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Вот уже несколько месяцев нам приходится иметь дело со спланированной атакой, организованной против группы KAZKA: Дюссельдорф, истории с блоггерами, заказные дизлайки, сотни ботов в комментариях, даже цветок в клипе стал поводом для травли. Дошла очередь и до песни ПЛАКАЛА😄😄😄 Предсказуемо! Разочарую. В песне использован семпл из звукового банка «The Arabian Trap Man», доступ к которой есть у всех продюсеров в мире. И Это не является сенсацией!😞😞😞 Теперь о главном. Это всё было бы неважно, если бы не одно но. Ежедневно Саша – под ударом и в соц сетях, и в реальной жизни – от унизительных шуток до угроз в её адрес. Я не позволю обижать талантливую, ранимую, искреннюю Сашу никому – ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по чёрному пиару.
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