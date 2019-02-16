KAZKA – музичний гурт з Києва. Грає поп з елементами електро-фольку. Головна мета KAZKA – познайомити світ з українською культурою. Музиканти є головними фаворитами Нацвідбору на Євробачення-2019.

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Про конкуренцію учасники гурту KAZKA кажуть, що її для них не існує. Це не тому що немає сильних артистів, навпаки, в конкурсі всі виконавці сильні і можуть представити країну на Євробаченні. Нагадуємо, що гурт створено в 2017 році, її учасниками є – вокалістка Саша, сопілкар Дмитро і мультиінструменталіст Микита. Найскладнішим завданням на конкурсі музиканти вважають хвилювання, важливо впоратися з переживаннями і виступити якомога краще.



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Перед виступом на Нацвідборі гурт KAZKA розповіли, що їх часто впізнають за кордоном. Більш того, вони стали першим українським гуртом, який попав в топ-10 чарту Shazam.

Після виступу Джамала зізналася, що у неї мокрі долоні, тому що вона дуже переживала за виступ KAZKA наживо. Але динаміка пісні їй дуже сподобалася. «У вас є певна відповідальність, тому що ви вже відомий гурт, я дуже чекала ваш виступ, і як мені здається, у вас вийшло», – зазначила Джамала.

Андрій Данилко заявив, що він дуже пишається гуртом KAZKA за їх неймовірний ріст, в порівнянні з минулим роком: «У вас є своя аура, якої явно буде досить для виступу на Євробаченні».

Євген Філатов відзначив, що в пісні він побачив нотки зі східних країн, що дуже добре для Євробачення. За його словами, KAZKA впоралися добре.

Дивіться повний виступ гурту KAZKA на другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019:

Video: Андрій Данилко заявив, що виступ гурту KAZKA гідний Євробачення KAZKA - учасник відбору на Євробачення 2019! Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення - KAZKA (Казка)

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