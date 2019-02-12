Продюсер гурту KAZKA Юрій Нікітін розповів про сплановані атаки в соцмережах проти музикантів. Складно не погодитись, що зараз всі учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 на слуху. За словами Юрія Нікітіна, вже кілька місяців KAZKA навмисно «топлять» в чорному піарі. Детальніше читайте в матеріалі.

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З тих пір, як списки учасників стали відомі, з’явилося багато людей (блогери, звичайні коментатори), які висловлюють виключно критику в бік музикантів. На думку продюсера гурту KAZKA – це спланована атака. Це не просто негативні коментарі, а справжня травля з принизливих жартів в сторону Олександри Зарицької.

Юрій Нікітін: «Я не дозволю ображати талановиту, вразливу, щиру Сашу нікому – ні заздрісникам, ні конкурентам, ні журналістам, ні організаторам цієї кампанії з чорного піару».

Уже в цю суботу, 16 лютого, дивіться прямий ефір другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2019, де продемонструє свій виступ і гурт KAZKA.

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