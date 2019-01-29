В Украине пока только идет подготовка к выбору представителя, который выступит от страны на конкурсе. А в Израиле создатели шоу уже сообщили, что наш конкурсант выступит в первом полуфинале Евровидения-2019. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: Франция выбрала представителя на песенный конкурс



Путем жеребьевки уже определено, когда именно и под каким номером будут выступать страны-участницы. Известно, что Украина выступит во второй половине первого полуфинала – 14 мая. Компанию ей составят Грузия, Португалия, Беларусь, Чехия, Кипр, Сербия, Финляндия и другие. Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет 14, 16 (полуфиналы) и 18 мая (финал).

Больше по теме: Евровидение-2019: кто будет вести международный конкурс

Уже 23 февраля мы узнаем, кто именно представит Украину на международном песенном конкурсе.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ