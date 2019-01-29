Евровидение-2019: Украина выступит в первом полуфинале конкурса
В Украине пока только идет подготовка к выбору представителя, который выступит от страны на конкурсе. А в Израиле создатели шоу уже сообщили, что наш конкурсант выступит в первом полуфинале Евровидения-2019. Подробнее читайте в материале.
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Ви задоволені, що Україна виступатиме в першому півфіналі? 😏 #eurovision Разом із учасником від України у першому півфіналі, 14 травня, виступатимуть представники Словенії, Білорусі, Чехії, Чорногорії, Кіпру, Сербії, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Естонії, Португалії, Сан-Марино, Ісландії, Грузії, Австралії, Бельгії та Греції.
Путем жеребьевки уже определено, когда именно и под каким номером будут выступать страны-участницы. Известно, что Украина выступит во второй половине первого полуфинала – 14 мая. Компанию ей составят Грузия, Португалия, Беларусь, Чехия, Кипр, Сербия, Финляндия и другие. Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет 14, 16 (полуфиналы) и 18 мая (финал).
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Уже 23 февраля мы узнаем, кто именно представит Украину на международном песенном конкурсе.